غادة والي: أكثر من 26 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة منذ إطلاقه

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تحولت من التصدي لمواجهة الفقر النقدي فقط إلى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث وفرت دعما نقديا مشروطا بحضور أبناء الأسر المستفيدة في مدارسهم بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكانت النتيجة انتظام أبناء هذه الأسر بنسبة 100% في التعليم، كما تشترط الوزارة للحصول على الدعم زيارة الأسرة المستفيدة للوحدات الصحية على الأقل 3 مرات في العام، كما وفرت الحكومة دعما سكنيا متمثلا في الإسكان الاجتماعى، موضحة أن إجمالي قيمة الدعم النقدي لكرامة وتكافل حاليا منذ بدء البرنامج َوحتى تاريخه 26 مليارا و87 مليونًا و724 ألفا و 680 جنيها.





جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم والمقام تحت عنوان الحماية الاجتماعية المنتجة "من الحماية إلى الإنتاج" وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رانيا المشاط والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والسيد جيفري ادامز السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.





وأضافت أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بميكنة القوميسيون الطبي الخاصة بتحديد نسبة الإعاقة، ويتميز بدقة تمكن الوزارة من اكتشاف الشهادات المزورة حيث خرجت من أي مكان وعبر اي طبيب، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أيضا قاعدة بيانات مميكنة تضم كل من يرى في نفسه مستحق للمساعدة، وتم ربطها بقواعد بيانات في عدة وزارات ويتم تحديثها بشكل مستمر حيث يتوقف الدعم بمجرد تسجيل وفاة المستفيد منه.





وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات البرنامج بلغت " حتى شهر نوفمبر الجاري ٦ ملايين و٣٥٩ الفا و٢١٥ أسرة، فيما بلغ عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات البرنامج ٢٤ مليونا و٨٣٥ ألفا و٤١٨ فردًا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة بالنسبة لإجمالي الأسر المسجلة الصحيحة ٢ مليون و٢١٣ ألفا و٢١٩ أسرة بنسبة 42 %، وعدد أفراد الأسر المستفيدة بالنسبة لإجمالي عدد الأفراد المسجلين ٩ ملايين و٢٥٢ ألفا و٨٧٣ فردا بنسبة ٤٤ %.





وأضافت أن البرنامج ساهم البرنامج في حدوث تحسن في المؤشرات الصحية والتعليمية والغذائية على مستوى الأسر المستفيدة، حيث تلاحظ اهتمام الأسر بالناحية التعليمية للأبناء والحرص على استمرارهم وانتظامهم في التعليم مع متابعة مستوى تقدمهم الدراسي ومن الناحية الصحية أتاح الدعم الذي تحصل عليه الأسر لهم الفرصة للحصول على رعاية صحية أفضل من تلك التي كانوا يحصلون عليها سابقًا.





وكشفت عن ارتفاع معدلات الاستهلاك بين الأسر، حيث تمكنوا من التعايش مع ارتفاع الأسعار ، فقد استطاعت تلك الأسر زيادة استهلاكها من الغذاء تحسين نمطها الغذائي ما انعكس ايجابًا على الحالة الصحية لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال .



