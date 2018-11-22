برلمانى: الإنترنت سلاح ذو حدين والرقابة عليه واجبة

تقدم النائب محمد عبد الله زين نائب محافظة البحيرة بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة تشديد الرقابة الالكترونية علي مواقع الانترنت بما فيهم وسائل التواصل الاجتماعي استعدادا لحماية شعوب المنطقة من آثارها السلبية وتعظيم ايجابيتها.



وأوضح النائب أن هناك حالة من تدني الوعي الثقافي تسيطر علي الكثيرين في العقود الأخيرة نظرا لظروف الانفتاح المعلوماتي والثقافي الذي يعيشه فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة التعامل مع أي معلومة منشورة من خلال مواقع الانترنت او وسائل التواصل كونها حقيقة مطلقة لا تقبل النقد أو التراجع عنها، فضلا عن أن التدني الثقافي تزرع في البعض رغبة الظهور بالعالم ببواطن الأمور فيكون تأثير انتشار هذه المعلومات اجتماعيًا في غاية الخطورة، إذ لا يتقبل المتلقي نفي المعلومة المغلوطة، ويبقي علي اعتقاده في صحة الشائعة، مرجعا ذلك لوجود مسافة بين الشعب والحكومة.



وأكد النائب علي ان الانترنت يعد وسيلة وأداة خطيرة في أيدي أهل الشر والتطرف، ومنبرًا لدعاوى التكفير، عبر القنوات الهائلة للشبكة العنكبوتية تستاثر مستخدميها بطريقة ساخرة تهدف في ظاهرها للضحك وتخفيف أعباء الحياة اليومية علي متلقيها وفي باطنها تحاول النيل من أعمدة الدولة المصرية في كافة المجالات وعلي مختلف الأصعدة، لزرع الفتنة بين المواطن والحكومة ونشر حالة من عدم الثقة بينه وبين مؤسسات الدولة، من خلال تضخيم الأحداث ونشر شائعات تربك المواطن وتدخله في دوامة الصراع اللامنتهي مما يستوجب فرض ما يسمى بالرقابة الإلكترونية، وتعني رقابة ورصد، يصل إلى حد الحجب، للمواقع، والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، التي تحث على التطرف، وتدعو لمحاربة الدولة، وحمل السلاح، وإطلاق سموم الفكر الإرهابي.