السفير البريطاني: ملتزمون بمساعدة مصر على خلق اقتصاد مستدام

أكد السفير البريطاني لدى القاهرة، السير جيفري آدمز، أن الجهود التي تبذلها حكومة الملكة إليزابيث في المساعدة فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" تتماشى مع التزام المملكة المتحدة تجاه مصر، من خلال الاستثمار في المبادرات والقطاعات التي تساعد مصر على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين.





وتابع السفير أثناء مشاركته في احتفال وزارة التضامن بمرور ثلاث أعوام على برنامج "تكافل وكرامة"، أنه يشعر بالفخر تجاه قيام بريطانيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج "تكافل وكرامة"، كما يملؤه الفخر بوجوده هنا اليوم للاحتفال بهذا النجاح.



