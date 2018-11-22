ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير البريطاني: ملتزمون بمساعدة مصر على خلق اقتصاد مستدام

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:39 م
السفير البريطاني
السفير البريطاني بالقاهرة
محمود نوفل
أكد السفير البريطاني لدى القاهرة، السير جيفري آدمز، أن الجهود التي تبذلها حكومة الملكة إليزابيث في المساعدة فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" تتماشى مع التزام المملكة المتحدة تجاه مصر، من خلال الاستثمار في المبادرات والقطاعات التي تساعد مصر على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين.

وتابع السفير أثناء مشاركته في احتفال وزارة التضامن بمرور ثلاث أعوام على برنامج "تكافل وكرامة"، أنه يشعر بالفخر تجاه قيام بريطانيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج "تكافل وكرامة"، كما يملؤه الفخر بوجوده هنا اليوم للاحتفال بهذا النجاح.

وقال آدمز إن المساعدات الفنية التي قدمتها المملكة المتحدة كمساندة للحكومة المصرية قد ذهبت إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
loading...

ترشيحاتنا

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل رجل أعمال وزوجته.. سائقهما نفذ الجريمة

شاهد.. طلاب طب أسيوط يحتفلون بتخريج الدفعة 53 على مهرجانات حمو بيكا

فيديوجراف: جزيرة الموت.. سكانها انقطعوا عن العالم منذ عشرات السنين

موقع روسي: قطر تبتز إدارة ترامب

سقوط حفار على سيارتين يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بالغردقة.. صور

أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي.. لهذه الأسباب

جوزيه يواصل جنونه فى لقاء دجلة وبيراميدز .. صور

مشاهد صادمة من حادث دهس تلاميذ مدرسة ابتدائية بـ الصين.. فيديو وصور

مقتل 5 طلاب في انفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل شمالي العراق

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

لم ينتحر.. صديق طبيب البحيرة يفجر مفاجأة عن وفاة زميله.. صورة

بورصة الدواجن .. استقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 24 جنيها للكيلو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. مي عمر وأحلام الأبرز ..صور

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

فيديو

فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور
شاهد.. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس زايد
كارثة فى أبو قرقاص.. منازل آيلة للسقوط وأسر مشردة.. والأهالى: ننتظر الموت.. فيديو
شاهد.. طلاب طب أسيوط يحتفلون بتخريج الدفعة 53 على مهرجانات حمو بيكا
وزيرة الصحة تجري الكشف على مسنة خلال متابعة حملة فيروس سي بالقليوبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟