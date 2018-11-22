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رياضة

شاهد.. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس زايد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
أحمد قطب - عدسة : أحمد بيسو
يلتقى فريق الأهلى مساء اليوم، الخميس، فريق الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 ببطولة زايد البطولة العربية للأندية الأبطال؛ بينما يلتقى الزمالك فريق الاتحاد السكندرى يوم 30 من الشهر الجارى.

واستطلع "صدى البلد" آراء المواطنين وتوقعاتهم حول نتيجة المباراتين.

في البداية، قال محمد كمال، أحد المواطنين، إن "مباراة العودة بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي سهلة على الفريقين، وأتوقع أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي 2/0"، مضيفا أنه يمكن أن يحرز الأهداف وليد أزارو ووليد سليمان، متوقعا أيضا فوز الزمالك على الاتحاد 1/0.

وأوضح سعيد عبد الصبور، أحد المشجعين، أن مباراة العودة بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي مباراة سهلة بالنسبة لفريق الأهلي، حيث يمكن أن يحسم البطولة العربية لصالحه بعد خسارته البطولة الأفريقية، لأن الأهلي دائما يخسر بطولة ويكسب باقي البطولات، متوقعا أن تنتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ويمكن أن يحرز الهدفان وليد سليمان، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز الزمالك 2/1 على الاتحاد لتفوقه هذا الموسم.

وأكد أحمد طاهر، أحد المشجعين، أن المباراة سوف تكون صعبة على الفريقين، متوقعا أن تنتهي بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، موضحا أن النادي الأهلي يحتاج إلى صفقات جديدة، بالإضافة إلى مدير فني "على قد المسئولية"، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز فريق الزمالك على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء.

وقال محمد درويش إن المباراة سوف تكون صعبة على فريق النادي الأهلي بسبب الإصابات الموجودة بالفريق، بالإضافة إلى عدم وجود مدير فني يناسب هذا الفريق العظيم، متوقعا أن تنتهي النتيجة 2/1 لصالح فريق الأهلي، موضحا أنه يمكن للنادي الأهلي أن يحسم البطولة لصالحه وفوزه بالبطولة العربية، مضيفا أنه يتمنى فوز الاتحاد على الزمالك 2/0.
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