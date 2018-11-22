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أخبار العالم

وفاة رئيس المخابرات العسكرية الروسية بعد صراع مع المرض

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:38 م
مدير المخابرات العسكرية
مدير المخابرات العسكرية الروسية
رويترز
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إيجور كوروبوف مدير المخابرات العسكرية الروسية التي يلقي عليها الغرب مسئولية سلسلة من الهجمات توفي أمس الأربعاء بعد "صراع طويل مع المرض".

ونسبت وكالة تاس الرسمية للأنباء إلى الوزارة القول إن كوروبوف - 62 عاما- الذي كان يدير المخابرات العسكرية منذ عام 2016 حصل على وسام بطل روسيا لخدماته أثناء توليه المنصب، وهو أرفع وسام تمنحه الدولة الروسية.

واتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز أعصاب في مدينة سالزبوري.

كما اتهمتها هولندا بمحاولة اختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حين قالت وكالات مخابرات أمريكية إن المخابرات الروسية حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وتنفي موسكو كل هذه المزاعم.

وزادت التكهنات بشأن مصير كوروبوف منذ تقرير غير مؤكد تداولته وسائل الإعلام الروسية يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استدعاه بعد واقعة سكريبال وانتقد بشدة العملية التي نجا منها سكريبال وجعلت المخابرات العسكرية الروسية محط سخرية في الإعلام الغربي.
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