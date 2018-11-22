وزير التعليم: شمرنا ونزلنا للعمل على الأرض من أجل التطوير

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اهتمام الوزارة بالعمل على أرض الواقع، قائلا: "احنا شمرنا ونزلنا للعمل على الأرض، ودراسة وضع المدارس، لكن مفيش خطة تصلح لحل كل المشكلات في وقت واحد، ولكن يجب العمل بشكل تدريجي".





وأضاف "شوقي"، في كلمته خلال جلسة الابتكار والبحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، أنه يتم العمل على وقف خيري للتعليم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من أجل تطوير التعليم، وخدمة الاستراتيجية الجديدة للدولة.



