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تعليم

وزير التعليم: شمرنا ونزلنا للعمل على الأرض من أجل التطوير

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اهتمام الوزارة بالعمل على أرض الواقع، قائلا: "احنا شمرنا ونزلنا للعمل على الأرض، ودراسة وضع المدارس، لكن مفيش خطة تصلح لحل كل المشكلات في وقت واحد، ولكن يجب العمل بشكل تدريجي". 

وأضاف "شوقي"، في كلمته خلال جلسة الابتكار والبحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، أنه يتم العمل على وقف خيري للتعليم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من أجل تطوير التعليم، وخدمة الاستراتيجية الجديدة للدولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أهداف الاستراتيجية الجديدة تستهدف تطويرا جذريا، قائلا: "التطوير قادم ولكن محتاج لوقت ليظهر أثره".
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