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برلمان

البرلمان الإندونيسي: التبادل التجاري مع مصر بلغ 1.5 مليار دولار.. ونسعى لزيادته 300%

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:59 م
البرلمان الأندونيسى
البرلمان الأندونيسى
محمود فايد
قال نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسى إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا بلغ 1.5 مليار دولار العام الماضى، لافتا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك مع مصر.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لنائب رئيس البرلمان الإندونيسى والوفد البرلماني المرافق له، من أجل بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الصناعة والعديد من المجالات.

وأوضح نائب رئيس البرلمان الأندونيسى، أن الحكومة الإندونيسية تسعى إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها زيادة حجم التبادل التجارى بنسبة 300% خلال الأعوام القادمة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجالات عدة مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسياحة والبيئة والتنمية المستدامة، مطالبا بإنشاء جمعية صداقة برلمانية مُشتركة بين الجانبين المصرى والإندونيسى.
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