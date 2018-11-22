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تعليم

وزير التعليم: توزيع التابلت على جميع المدارس خلال ساعات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أجهزة التابليت للدراسة وصلت إلى مخازن الوزارة بالفعل، وفي انتظار توزيعها على مدارس المحافظات، خلال ساعات.

وأضاف "شوقي"، في كلمته خلال جلسة الابتكار والبحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة، أنه تم إجراء امتحان إملاء على طلاب في المرحلة الإعدادية رسب معظمهم في الامتحان، قائلا: "شيء محزن جدًا".

جدير بالذكر أن اليوم الختامي للمؤتمر اليوم الخميس، هو يوم "مصر" ضمن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة حيث تتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.
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