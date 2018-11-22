بعيدا عن الطرق التقليدية.. وسائل جديدة آمنة لمنع الحمل تعرفي عليها

وسائل عديدة تستخدم لمنع الحمل، بعيدا عن الطرق التقليدية فهل تفكرين فى تجربة لصقات منع الحمل إليك معلومات لا تعرفينها عنها قبل التفكير فى إستخدامها.



يقدم إستشارى أمراض النساء الدكتور محمد منير لـ"صدى البلد" هذه الوسائل المتمثلة في الأتي:



- لصقات منع الحمل آمنة ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة مثل الصداع وألم الثدى والحوض وتوضع على جلد البطن أو أعلى الذراع ويتم وضع لصقة جديدة في كل أسبوع لمدة 3 أسابيع.



- تطلق هذه اللصقة الهرمونات التي تمنع الحمل وهى وسيلة غير مؤلمة لمنع الحمل.



-تحتوي لصقات منع الحمل على هرموني الاستروجين والبروجستين ويجب استخدام لصقات منع الحمل لأول مرة بعد انتهاء الدورة الشهرية مباشرة.



- تجنبي وضع لصقات منع الحمل على مكان تستخدمين فيه أي مستحضرات خاصة بالجلد وخزني لصقات منع الحمل في الثلاجة حتى موعد استخدامها.