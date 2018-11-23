حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.



وأضاف فتحى، فى إجابته على سؤال « هل يلزم إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء؟»، أن الطلاء الموجود على الأظافر قبل الوضوء يعتبر حائل يمنع من وصول الماء إلى العضو والبشرة فينبغى على المرأة أن تزيل هذه المادة قبل أن تتوضأ وليس هذه المادة فقط بل أى مانع يوضع على الأظافر أو البشرة لأبد أن يزال قبل الوضوء.



وأشار إلى أن هناك حالة واحدة فقط تتوضئ فيها المرأة وهذه المادة موجودة إن كانت هذه المادة تم وضعها بأمر من الطبيب لمرض موجود فى الاظافر فهذا لعذر المرض، فلا حرج عليها حينئذ.