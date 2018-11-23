هل يلزم الوضوء بعد التدخين ؟ الأزهر للفتوى يجيب

قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التدخين حرام شرعاً والله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة عظيمة وهى نعمة الصحة لقوله تعالى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ}.



وأضاف فتحى، فى إجابته على سؤال « هل يلزم الوضوء بعد التدخين؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا ضرر ولا ضرار فيجب المحافظة على نعمة الصحة، مُشيراً الى أنه بإتفاق الفقهاء أن التدخين لا ينقض الوضوء ولكن من ابتلى بهذا الأمر فعليه ان يطهر فمه أولاً قبل أن يصلى حتى لا يصيب غيره برائحة السجائر.



وتابع: أن من كان يدخن عليه أن عليه أن يطهر فمه قبل أن يصلى حتى لا يصيب المصلين بالنفور.