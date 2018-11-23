ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يلزم الوضوء بعد التدخين ؟ الأزهر للفتوى يجيب

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد فتحى، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التدخين حرام شرعاً والله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة عظيمة وهى نعمة الصحة لقوله تعالى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ}.

وأضاف فتحى، فى إجابته على سؤال « هل يلزم الوضوء بعد التدخين؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا ضرر ولا ضرار فيجب المحافظة على نعمة الصحة، مُشيراً الى أنه بإتفاق الفقهاء أن التدخين لا ينقض الوضوء ولكن من ابتلى بهذا الأمر فعليه ان يطهر فمه أولاً قبل أن يصلى حتى لا يصيب غيره برائحة السجائر.

وتابع: أن من كان يدخن عليه أن عليه أن يطهر فمه قبل أن يصلى حتى لا يصيب المصلين بالنفور.
loading...

ترشيحاتنا

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

رويترز: ترامب يلمح لاحتمالية قيامه بزيارة إلى أفغانستان

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

شراكة طموحة ومرنة.. مسودة تكشف مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الطلاق .. الجمارك وأيرلندا الشمالية وتأسيس منطقة حرة أبرز بنود الاتفاقية

نجوى فؤاد لـ فيفي عبده: استمتعي بالرقص مش هتاخدي حاجة من الدنيا.. فيديو

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة غدا

ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة بدون السعودية

عبد الحفيظ يطير لألمانيا لعقد جلسة مع الخطيب عقب إقالة كارتيرون

خالد بيومي مهاجما مجلس الأهلي: اللي بنشوفه أول مرة يحدث في تاريخ القلعة الحمراء

شباب السعودية بالقاهرة يحتفلون بزيارة ولي العهد إلى مصر.. صور

حكم صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر

ناهد السباعى: أنتظر تريقة الناس على فستانى فى كل مهرجان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

فيديو

سيد معوض: مطالبتي بتصحيح أخطاء الأهلي لا تعني سعيي لتولي أي منصب
زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟