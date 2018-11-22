تعرف على أعراض مرض التصلب المتعدد

أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أن التصلب المتعدد مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي، والذي يشمل المخ والنخاع الشوكي والأعصاب البصرية، وأن هناك نوعين للمرض، التصلب المتعدد الانتكاسي الثانوي RRMS والتصلب المتعدد التقدمى الأولي PPMS.



وأضاف حسن خلال مؤتمر صحفي، أن هذا المرض يهاجم الجهاز المناعي الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي، ما قد يسبب أعراضًا تختلف في حدتها من شخص الي أخر، التي تصل إلي حد العجز الكلي أو الجزئي في حالات مرضي للتصلب المتعدد التقدمي الأولي PPMS.