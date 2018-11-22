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محافظات

120 متسابقا في سباق الهجن برأس سدر.. غدا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:26 م
سباق الهجن
سباق الهجن
ايمن محمد
تشارك 4 محافظات فى سباق الهجن الذي يقام غدا الجمعة بمنطقة الرينة، في مدينة رأس سدر، بحضور المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وعيد حمدان رئيس نادى الهجن بجنوب سيناء.

وقال "حمدان" إن سباق الهجن يقام بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بمدينة رأس سدر بمشاركة 120 متسابقا يمثلون محافظات "الاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، مؤكدا أن السباق يقام بهدف التعارف وتقارب وجهات النظر بين أبناء القبائل العربية بالمحافظات الاربع، والتنافس الشريف فى سباق الهجن والشعر.

واوضح أن السباق يتحول الى احتفالية كبرى بمناسبة مولد خير الأنام محمد- صلى الله عليه وسلم-، حيث يتنافس المتسابقون لمسافة تتراوح من 3 الى 10 كيلو متر، وتقام على 10 أشواط.

وأشار حمدان الى أن سباق مسافة 3 كيلومتر يقام على 3 اشواط، أما سباق مسافة 4 كيلو فيقام على شوطين، وسباق 5 أشواط يقام على شوطين أيضا، لافتا إلى ان سباق 6 و7 حتى 10 كيلومتر يقام على شوط واحد، ويتم بعدها إعلان اسماء الفائزين بالسباق، وكذلك اسم القبيلة الفائزة بالمراكز من الاول الى الثالث.
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