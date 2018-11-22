عزل كارلوس غصن عن إدارة شركة نيسان بسبب الفساد

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مجلس إدارة شركة نيسان صوت، اليوم الخميس، لصالح عزل كارلوس غصن من منصب رئيس المجلس بعد توقيفه الصادم هذا الأسبوع، مما يمثل سقوطا للمسؤول التنفيذي الذي حظى بالإشادة يوما باعتباره منقذ شركة صناعة السيارات اليابانية.



ومن شأن عزل غصن أن يجعل الضبابية تكتنف اتجاه تحالف رينو-نيسان، الذي أشرف شخصيا على تشكيله وتعهد بتعزيزه عبر تعميق الروابط على الرغم من تحفظات في نيسان. ويشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو أيضا.



كما صوت مجلس الإدارة على عزل جريج كيلي من منصب المدير الممثل بالشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكي.



كانت نيسان قالت يوم الاثنين إن تحقيقا داخليا أجري بناء على معلومات سرية من مصدر كشف أن غصن ارتكب مخالفات من بينها استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات.



وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعقيب.