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محافظات

محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا للمواطنين ويستمع إلى شكواهم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:15 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، اللقاء الجماهيري الثالث للمواطنين، بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلى الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين وتوجيه المسئولين لحلها ووضع آلية قانونية محددة للتعامل معها.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وجميع الجهات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم مشكلته التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها واستعراض الإجراءات المتخذة في كل مشكلة لحلها وفقا للقواعد القانونية.

وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها خلال اللقاء الجماهيري موضوعات تختص بمديريات القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب، والتموين والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشؤون الصحية والزراعة، وكذا إدارة المواقف والمركز الذكي، وشركات الكهرباء والمياه، فضلا عن مشكلات المواطنين بالأحياء المختلفة.

وأكد قنصوة على المداومة في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومشاكلهم بشكل دوري، موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم وايجاد حلول فوريه لها، إذ تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.

على الصعيد ذاته كلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية بفحص شكاوي المواطنين المقدمة، مشددا على سرعة البت فيها والتعامل معها بكل شفافية ومصداقية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحلها.
محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا للمواطنين ويستمع إلى شكواهم
محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا للمواطنين ويستمع إلى شكواهم
محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا للمواطنين ويستمع إلى شكواهم
محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا للمواطنين ويستمع إلى شكواهم
محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا للمواطنين ويستمع إلى شكواهم
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