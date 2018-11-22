شاكر عبد الحميد: على الثقافة اكتشاف المبدعين لتجديد الخطاب الديني

قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، إن المقصود بتجديد الخطاب الديني ليس كلاما في الدين، وإنما هو الكلام والممارسة، لأن الممارسة تربط الدين بجوانب سلبية مثل "القمع والتشدد والمنع، وإقصاء الآخر"، مؤكدًا أن الخطاب الموجود سلبي.



وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة، أننا نريد تجديد الممارسات بداية من الأزهر حتى المدارس، وكذلك البرامج الدينية، والإفتاء، ومنع كل من هب ودب بالخروج للإفتاء في القنوات، وإقتصار الموضوع على المؤسسة الرسمية للدولة فقط.



وأشار إلى أن تجديد الخطاب يحتاج إلى دخول الجميع فيه ومشاركة كل من يستطيع أن يقدم إسهاما جيدًا، موضحًا أنناغارقون في التكرار، وأن تجديد الخطاب لم يقم به الأزهر، لأنه محافظ.



وطالب وزارة الثقافة بتقديم أفكار جديدة للدولة تكون مفيدة في هذا الشأن، من خلال البحث عن الإبداع واكتشاف المبدعين ودعمهم للقضاء على التطرف والإرهاب.