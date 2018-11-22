مصادر تكشف ملابسات إصابة مشجع الإسماعيلي خلال مباراة الإنتاج الحربي

قالت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس ان المستشفى تلقي حالتين أمس الأربعاء من مشجعي النادي الإسماعيلي احدهما مصاب باشتباه بكسر في العمود الفقري.



كان قد تلقي الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية إخطارًا من الدكتور محمد عادل مدير مرفق الإسماعيلية يفيد نقل محمد خالد محمد 16 سنة ومقيم العشريني وصلاح سيد محمد 35 سنة مقيم الحكر دائرة قسم ثان للمستشفى.



وأشارت المصادر إلي ان المشجع الأول أصيب بإغماء، وأصيب الثاني باشتباه كسر في العمود الفقري إثر سقوطه في المدرج بعد الاغماء.



وكان قد تلقى الإسماعيلي الهزيمة الثالثة له علي التوالي في الدوري الممتاز أمس أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي دعا بعض الجماهير للهتاف ضد مجلس الإدارة الحالي والمطالبة برحيله.