تنظيم قافلة بيطرية لعلاج المواشي بالمجان في المنوفية

أعلنت الدكتورة غادة جبريل المدير التنفيذي لمكتب المنوفية والغربية وكفر الشيخ بمؤسسة مصر الخير عن تنظيم قافلة بيطرية لعلاج المواشي بالمجان بقرية زاوية رزين التابعة لمركز ومدينة منوف .





حيث أعلنت الدكتورة غادة جبريل عن أنه تم تنظيم قافلة طبية لعلاج المواشي بالتنسيق مع البنك الأهلي وتوقيع الكشف الطبي بالمجان علي حالات المواشي (الأبقار والجاموس والماعز والأغنام) لخدمة الأهالي محدودي الدخل بقرية زاوية رزين تحت إشراف فريق طبي بيطري على أعلي مستوى، مؤكدةً علي أنه تم حتي الأن توقيع الكشف علي 300 حالة مع تحمل المؤسسة كافة نفقات العلاج.



