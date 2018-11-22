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محافظات

رفع التراكمات من منطقة التعاونيات وإزالة الأكشاك المخالفة بالسويس

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:20 م
رفع التراكمات
رفع التراكمات
حسن غنيمة
تابع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعمال النظافة ورفع التراكمات من منطقة تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل، مشددا على الاستمرار في رفع وإزالة أي مخلفات فورا، وتفعيل عمل ساحة انتظار السيارات بمدينة تعاونيات البحر الأحمر، والقضاء على العشوائيات المنتشرة أسفل العمارات.

وكلف المحافظ، رئيس حي فيصل بعمل محاضر للمخالفين وصيانة وتطوير غرف التفتيش الخاصة بكل عمارة على نفقة السكان.

وطلب "صقر" من السكرتير العام تشكيل اتحاد شاغلين لمدن التعاونيات، مؤكدا أنه دعا رئيس هيئة التعاونيات لزيارة السويس خلال الفترة المقبلة؛ لعرض الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها تلك المدن بالمحافظة.

وتوجه المحافظ إلي منطقة المثلث للوقوف علي الأعمال التي تمت لنظافة وتجميل المنطقة بعد رفع التراكمات وإزالة عدد من الأكشاك العشوائية، مشددا على استمرار الحملة من أجل انضباط الشارع والحفاظ علي الشكل الجمالي العام للمنطقة.

والتقي صقر خلال الجولة بأهالي منطقة التعاونيات بحي فيصل ومنطقة المثلث بحي الأربعين وتعرف على طلباتهم، مناشدا بأهمية الحفاظ على ما تم بشأن النظافة وعدم العودة للعشوائيات مرة أخرى.

رافق المحافظ في جولاته اليوم اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف وفاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل ومحمد فتحي مسئول فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.
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