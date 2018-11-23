منها السحلب والبطاطا.. قائمة الأطعمة الممنوعة في الشتاء للحفاظ على الوزن

تزيد معدلات الجوع في فصل الشتاء عن باقي الفصول وتنفتح الشهية لكل الأكلات والوجبات، بالإضافة إلى سناكس الشتاء الشهي بين الوجبات، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري قائمة الأطعمة الممنوعة في الشتاء للحفاظ علي الوزن المثالي وعدم المبالغة في زيادة الوزن.





قائمة أطعمة ممنوعة في الشتاء:

١-السحلب بالمكسرات

٢-البطاطا الحلوة

٣-المكسرات

٤-شرب العصائر المعلبة

٥-تناول الوجبات الإضافية بعد الوجبات الأساسية

٦-عدم تناول المياه بكميات كافية

٧-الاكل قبل النوم مباشرة

٨-قلة الحركة