ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ميدو: أشكر الأهرام الكندية على تكريمي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة شكر لجامعة الأهرام الكندية على تكريمه اليوم.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة من تكريمه، وعلق قائلا: "أشكر الجامعة الكندية على تكريمها لي اليوم".

وأضاف: "البطل إبراهيم الخولي ثالث العالم في التنس وأحد الطلاب المميزين بالجامعة الكندية.. تشرفت اليوم بتكريمه على تفوقه الرياضي والعلمي".
ميدو: أشكر الأهرام الكندية على تكريمي
ميدو: أشكر الأهرام الكندية على تكريمي
loading...

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية حجر زاوية في الإصلاح الحكومي.. الزيادة السكانية سنويا تفوق تعداد دول بأكملها.. والدعم النقدي سيقتصرعلى طفلين فقط للأسرة بدءا من يناير المقبل

محمد صبحي يشعل تويتر بعد تصريحاته الجريئة

إبراهيم فايق: الإسماعيلي أكتر حاجة تزعل في الدوري

الحكومة: الدعم النقدي سيقتصر على طفلين فقط اعتبارا من يناير

نقيب أطباء كفر الشيخ يطالب المحافظ بالعدول عن إغلاق مستشفى خاص

تصريحات نارية لـ ميمي عبد الرازق بعد إقالته من تدريب المصري

مدرب منتخب تونس يفتح النار على نجمي الزمالك

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد.. فيديو

نجم الأهلي السابق يرحل عن صفوف الإسماعيلي في يناير

حكم تهذيب الحواجب للبنات

المصري ينتظر موافقة ميدو لتهدئة غضب الجماهير

العشق الممنوع .. عروس الوراق خانت زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف فقتل عشيقها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

سقوط حفار على سيارتين يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بالغردقة.. صور

فيديو

الرئاسة اللبنانية: موقفنا واضح من تشكيل حكومة وحدة وطنية.. فيديو
محمد صبحى يكشف سبب استدعائه لأمن الدولة وحقيقة تكليف السيسى له.. ويؤكد: الإسفاف موجود في كل العصور
فؤاد بدراوى لـ صدى البلد: الوفد لا يعارض بالصوت العالي.. فحص 20 عضوا من المفصولين لإعادتهم للحزب.. لا أشغل نفسى بالبدوى ويكفيني حب الوفديين.. فيديو وصور
سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالقليوبية.. فيديو
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟