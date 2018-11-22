ميدو: أشكر الأهرام الكندية على تكريمي

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة شكر لجامعة الأهرام الكندية على تكريمه اليوم.
ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة من تكريمه، وعلق قائلا: "أشكر الجامعة الكندية على تكريمها لي اليوم".
وأضاف: "البطل إبراهيم الخولي ثالث العالم في التنس وأحد الطلاب المميزين بالجامعة الكندية.. تشرفت اليوم بتكريمه على تفوقه الرياضي والعلمي".
ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة من تكريمه، وعلق قائلا: "أشكر الجامعة الكندية على تكريمها لي اليوم".
وأضاف: "البطل إبراهيم الخولي ثالث العالم في التنس وأحد الطلاب المميزين بالجامعة الكندية.. تشرفت اليوم بتكريمه على تفوقه الرياضي والعلمي".