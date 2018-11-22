حملة لمكافحة العنف ضد المرأة بمكتبة الإسكندرية

ويضم جدول الحملة أيضًا ورشة عمل تحت عنوان "رحلتهن للبحث عن السعادة" بالتعاون مع مبادرة "شباك السعادة"، في الفترة من 9 – 10 ديسمبر 2018، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتقام هذه الورشة في إطار الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتتناول الورشة عرضا تفاعليا لتقرير السعادة العالمي 2018، كما تسلط الضوء على الصعوبات والمخاطر المختلفة في انتقال المرأة من مكان إلى آخر بحثًا عن السعادة، وكيف يؤثر قرار الاغتراب في جودة الحياة الشخصية، وما النتائج المترتبة على اتخاذ هذا القرار.







ويشارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي الهيئات والمنظمات المعنية بشؤون المرأة، لعرض خبراتهم وآرائهم عن مدى تأثير الاغتراب على جودة الحياة وانعكاسها على معدلات السعادة.

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات المختلفة في ضوء حملة الـ 16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2018.وبحسب بيان، اليوم الخميس، تهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي العام في هذا الشأن، كما تدعو الحملة والتي ترفع شعار "اتحدوا" لإنهاء العنف ضد المرأة إلى "تلوين العالم باللون البرتقالي" والذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، كما يتم تنظيم الفعاليات في الشوارع والمدارس والمعالم المميزة حول العالم.وسيشمل جدول الأنشطة سمنار إطلاق الحملة بمكتبة الإسكندرية يوم 25 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 11 صباحًا بحضور ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبة الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة وغيرهم من الجهات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، كما سيتم إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي يوم 25 نوفمبر 2018 أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم والتي يتم إضاءتها في نفس الوقت.وستقوم الحملة باستطلاع رأي لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المصري، وسيتم تنفيذ هذا الاستطلاع داخل المكتبة خلال حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار تقريرًا شاملًا يتم إطلاقه خلال شهر مارس 2019 (شهر المرأة)، كما يتم تنظيم ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "قصتها للقضاء على الجوع" لتدريب الشابات على إنتاج ونشر المعرفة عن الموضوعات التي تخص قضايا المرأة والغذاء وخاصة على ويكيبيديا. وتأتي هذه الحملة في إطار المبادرة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.ويقام على هامش الورشة أيضًا عددا من الأنشطة التفاعلية مثل ورش عمل "استمعي إلى صوتك الداخلي" التي تهدف إلى استخدام الفن والثقافة لمناهضة النظرة السلبية للعنف ضد المرأة وتحويلها إلى نظرة إيجابية للمرأة بصفة عامة.وتأتي هذه الحملة في إطار تبني مكتبة الإسكندرية لقضايا عديدة طيلة السنوات الماضية في صميم التنمية المستدامة وخاصة تمكين المرأة، وضمن أنشطة برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي والذي تم إنشاؤه حديثًا ليكون منبرًا لأنشطة وبرامج المرأة وحاضنًا ومروجًا للتغيير ورصد معايير التحول الاجتماعي البناء.