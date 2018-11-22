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ديني

أمين الفتوى يجيب .. هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:27 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوج له حق على زوجته وطاعتها له من هذا الحق، فلا تخرج الزوجة من المنزل إلا بعد الاستئذان من زوجها إلا إذا كان هناك ضرورات تستدعي الخروج حتى لو رفض الزوج. 

وأضاف "شلبي" في إجابته عن سؤال مضمونه "هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها ؟ "، أن زيارة الأهل واجبة فهي بر للوالدين وصلة الرحم، والزوج عليه أن يسمح بزيارة زوجته لأهلها وتبادل الزيارات معهم، ومن الممكن له تحديد ميعاد هذه الزيارات في الأوقات المناسبة له وعلى الزوجة أن تطيعه في هذا الأمر. 

وأوضح أمين الفتوى، أنه لايجوز أبدا للزوج منع زوجته من زيارة أهلها، فهو بذلك يقطعها من أهلها وصلة رحمها وهذا لا يجوز شرعا. 

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