صورة طبق الأصل.. اليابان تصنع وجوها اصطناعية تطابق ملامح البشر

فى الوقت الذى تسعى فيه التكنولوجيا للسيطرة على الواقع والتحول من الأساليب القديمة أصبحت التكنولوجيا محل قلق بعد دخولها فى عالم البشرية بقوة وانتشار الروبوتات التى تهدد البشرية بعد سيطرتها على العمل فى فنادق وقنوات فضائية.





وبدأت شركة يابانية في تصنيع وجوه اصطناعية تملك ملامح البشر بشكل كامل، كما أنها وبحسب وكالة رويترز، تبيع تلك الوجوه إلى الكثير من المؤسسات المهتمة بمجالات الترفيه والإنتاج السينمائي في الكثير من البلدان، ومن بينها السعودية بحسب ما ذكرت الوكالة، ويأتي الوجه الذي يبلغ سعره 2650 دولارا ضمن أحد أغرب الاختراعات التي عرفتها البشرية، حيث أنه يحمل صفات ملمس الجلد وتفاصيله، كما أنه يبدو واقعيًا تمامًا حين ارتدائه.





وقد استغرق الأمر من صانع الوجوه عامين كاملين قبل أن يصل تمامًا إلى الصورة النهائية التي يتم بيعها الآن، وقد صرح بأنه يبيع كل عام حوالي 100 وجه، بحسب الطلب.