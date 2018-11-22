رسميا.. حازم إمام يكشف أسباب رفض ميدو قيادة فريق المصري

كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي، حقيقة اقتراب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، من قيادة فريق المصري البورسعيدي خلفا لميمي عبد الرازق عقب إقالته مساء أمس، الأربعاء.



وأكد الثعلب الصغير، في برنامجه "وان تو" عبر أثير "أون سبورت اف ام"، أن ميدو رفض قيادة المصري حاليا، مشددا على أن ميدو أعرب عن سعادته باختياره من قبل الإدارة لقيادة الفريق.



وقال إمام إن أسباب رفض ميدو هي قراره من قبل بعدم قبول تدريب أي فريق في وسط الموسم، حيث إنه يرغب في تكوين وصناعة الفريق بنفسه.