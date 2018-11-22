إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

نجحت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الغربية فى إخلاء الأتوبيس الخاص بفريق الكرة الأول لنادى الأوليمبى، عقب سقوطه فى حفرة بأحد الشوارع المواجهة لنادى بلدية المحلة.



وسقطت حافلة الفريق السكندرى فى أحد الشوارع قبل التوجه إلى ملعب نادى البلدية لخوض مباراة بين الفريقين، ضمن مباريات الأسبوع العاشر بدورى القسم الثانى.



وقامت قوات الأمن بالاطمئنان على سلامة الفريق والجهاز الفنى والإدارى، والتأكد من عدم وقوع أية إصابات عقب سحب الحافلة بونش خاص من الحفرة.