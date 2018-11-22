ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:22 م
انقاذ حافلة النادى
انقاذ حافلة النادى الأوليمبي
يسري غازي
نجحت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الغربية فى إخلاء الأتوبيس الخاص بفريق الكرة الأول لنادى الأوليمبى، عقب سقوطه فى حفرة بأحد الشوارع المواجهة لنادى بلدية المحلة.

وسقطت حافلة الفريق السكندرى فى أحد الشوارع قبل التوجه إلى ملعب نادى البلدية لخوض مباراة بين الفريقين، ضمن مباريات الأسبوع العاشر بدورى القسم الثانى.

وقامت قوات الأمن بالاطمئنان على سلامة الفريق والجهاز الفنى والإدارى، والتأكد من عدم وقوع أية إصابات عقب سحب الحافلة بونش خاص من الحفرة.
إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور
إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور
إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور
إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور
إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ابراهيم فايق يوجه رسالة نارية لكارتيرون قبل مواجهة الأهلى والوصل الإماراتي

احذر ... زيت القلي يسبب السرطان فى هذه الحالة

الإمارتيون يرحبون بالأهلى عبر تويتر

الاتحاد الجزائرى يصدم حكم لقاء الأهلى والترجى المتهم بالرشوة

الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين

أطعمة تخفف من التهاب الجيوب الأنفية

جبل طارق يشعل الخلاف بين بريطانيا وإسبانيا

ضعى الفحم على بشرتك لمدة 15 دقيقة واكتشفى النتيجة

جدول ترتيب الدوري المصري.. الزمالك في الصدارة والأهلي يحتل الـ 18

أحمد شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الخطيب .. فيديو

إيهاب جلال خارج حسابات المصري.. تعرف على السبب

اعترافات قاتل شقيقه في المرج: بكيت على جثته ووالدنا طردنا من المنزل .. تفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

سقوط حفار على سيارتين يتسبب فى إصابة 6 أشخاص بالغردقة.. صور

فيديو

الرئاسة اللبنانية: موقفنا واضح من تشكيل حكومة وحدة وطنية.. فيديو
محمد صبحى يكشف سبب استدعائه لأمن الدولة وحقيقة تكليف السيسى له.. ويؤكد: الإسفاف موجود في كل العصور
فؤاد بدراوى لـ صدى البلد: الوفد لا يعارض بالصوت العالي.. فحص 20 عضوا من المفصولين لإعادتهم للحزب.. لا أشغل نفسى بالبدوى ويكفيني حب الوفديين.. فيديو وصور
سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالقليوبية.. فيديو
فؤاد بدراوى يكشف عن موقفه بشأن فصل 6 من أعضاء حزب الوفد.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟