خالد سليم يكشف كواليس أحدث أغانيه.. فيديو

شارك الفنان خالد سليم، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تويتر، ظهر فيها داخل الاستوديو، من كواليس تصوير أحدث أغانيه.



وعلق خالد سليم على الفيديو قائلًا: «انتظرونا بالديو الناااااري مع اخويا وصديقي الغالي الموزع و الملحن العراقي حسام كامل من الحان المبدع سيف عامر وكلمات المبدع محمد الواصف . انتظررررووووناااا قريبااا».



من ناحية أخرى، يعرض لخالد سليم عرض مسلسل أبواب الشك، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم لقاء الخميسي وجيهان خليل وتامر شلتوت.







