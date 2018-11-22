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محافظات

إجراء 54 عملية لوز بمستشفى الأقصر العام

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:28 م
عملية
عملية
شمس يونس
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إجراء 54 عملية لوز بمستشفى الأقصر العام، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حسن مدير المستشفى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "فرحة تجمعنا للتنمية البشرية"، في إطار مبادرة القضاء على قوائم انتظار عمليات اللوز بمستشفى الأقصر العام.

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار المرضى وإجراء جميع العمليات الجراحية والانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، للمبادرة التي تعد واحدة من أهم المبادرات الخاصة بالقطاع الصحي، لتخفيف آلام المرضى وتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة، خاصة للحالات الحرجة منهم.
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