وكيل صحة القليوبية عن تحصيل رسوم فحص فيروس سي: اسألوا خالد مجاهد

رفض الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اليوم، التعقيب على جمع مسئولين بمستشفى قليوب مبالغ مالية من المواطنين الذين يجرون كشفا طبيا في إطار مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية وهو الأمر الذي كشفه الأهالي خلال زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اليوم، لمستشفى حميات قليوب يرافقها الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.



وقال "الطباخ" في تصريحات صحفية اليوم: "أنا معنديش ردود اسألوا الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة".



كان أهالي قليوب قد كشفوا عن مخالفة جسيمة ارتكبها المسؤلون عن حملة "100 مليون صحة" بمستشفى حميات قليوب، حيث يجبرون المواطنين على دفع 40 جنيها قيمة التحاليل الخاصة بالحالات الإيجابية ضمن الحملة بحجة عدم وجود جهاز بي سي آر.



ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه وزارة الصحة أن حملات الكشف عن فيروس سي ضمن حملة "100 مليون صحة" مجانية تماما.



ومن جهتها عنفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المسؤولين وأمرت برد المبالغ فورا وكلفت وكيل الوزارة بمتابعة رد المبالغ المالية.