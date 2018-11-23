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بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
بداية مش نهاية..
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي
آية التيجي - عدسة/ عمرو سيد
أقامت جمعية رعاية أطفال السجينات حفل ختام مشروع حياة جديدة بعنوان "بداية مش نهاية"، وذلك في احتفالية كبيرة والتي تقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتضمن فعاليات الحفل قصص لأكثر من ٥٠٠ غارمة، وأطفالهن، وكيفية تعلبهم على الظروف الصعبة التي مروا بها، وسعيهم في توجيه طاقتهم للعمل الجاد، وتعلم حرفة لكي يستطيعوا أن يعملوا ويعيلوا أطفالهم.

وأقيم الحفل بمشاركة من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعية، وقد تضمن الحفل بعض الفقرات من أطفال الغارمات، والذين قاموا بإنشاد أغاني لأمهاتهم، إهداء منهم وعرفانا بجميلهم، وهو أمر أضاف مشاعر جميلة على فعاليات الحفل.

وإليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد" من داخل الاحتفالية.
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور
بداية مش نهاية.. يعرض قصص الغارمات وأطفالهن برعاية غادة والي.. صور
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