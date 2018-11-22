أقيم عصر اليوم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون، إذ ترأس الاجتماع اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، وبحضور الإسبانية ماري سول كاسادا رئيس الاتحاد الدولى للترايثلون وذلك على هامش البطولة العربية والأفريقية للديواثلون وتقام فاعلياتها بالأقصر خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2018 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.



شارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العمومية وهم "مصر و جنوب أفريقيا والسودان وموريشيوس والكاميرون والسنغال وتونس والمغرب وزيمبابوي والنيجر ونيجيريا وروندا"، بحضور اللواء محمود العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري، ود. عماد البناني المدير الفني للرياضة بالـ(أوكسا) وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للترايثلون ومساعدة رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ماري جرجس.



واستعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد الأفريقي والتحديات التي تواجه رياضة الثرايثلون في القارة الأفريقية والتأكيد على دعم وتنشيط الاتحادات المحلية.