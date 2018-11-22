منسق شباب مصر: الإعلان عن الخطة التنفيذية خلال الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور خالد بدوي المنسق العام لقائمة شباب مصر، أنه سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية للقائمة خلال الأسبوع المقبل؛ وستشتمل على الخطة الاستراتيجية في لجان التخطيط والتدريب والمرأة والشباب والفعاليات والعمال والفلاحين والإعلام وطلاب الجامعات.



وأضاف "بدوي" في بيان صحفي له اليوم الخميس، أن إعلان الخطة التنفيذية للقائمة هي بمثابة تمهيد لإعلان عن الهياكل التنظيمية بالوحدات المحلية والمراكز والمحافظات والتي سيلعن عنها لاحقا.



وأكد بدوي خلال بيانه، ان قائمة شباب مصر لديها العديد من الأنشطة المهمة التي تهم قطاع الشباب علي رأسها تدريب وتاهيل الشباب في مختلف الاتجاهات من ابرزها الانتخابات المحلية المقبلة.



واضاف المنسق العام لقائمة شباب مصر، أن القائمة تلقت العديد من طلبات الانضمام من قبل الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية منوها أنه سيعلن عن العدد قريبا.