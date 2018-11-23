حكم القراءة من المصحف خلف الإمام

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القراءة من المصحف خلال الصلاة والنظر فيه كل هذه عبادات متعددة فكل عمل من هذه الأعمال الثلاثة وهو الصلاة والقراءة من المصحف والنظر فيه ثواب زائد ومضاعف عمل حسن.



وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « حكم القراءة من المصحف أثناء صلاة الجماعة ؟»، أنه يجوز للمأموم أن يقرأ من المصحف خلف الإمام فلو قرأ فى المصحف خصوصا لو كانت هذه الطريقة تجعله يتابع مع الإمام ويسهل عليه قراءة القرآن فيكون متابعا للنظر مع السمع، ويكون بذلك جمع وجدانه على الآيات التى يقرأها فكل ذلك جائز ولا شيء فيه شرعًا، فهذا كله عبادة ولا يشغل بعضها عن بعض ولا تنفى الخشوع، فالذى ينفى الخشوع فى الصلاة أن تكون الحركات انتقالية كبيرة.



وتابع: ولكن الأولى والأفضل على المأموم أن يستمع الى قراءة الإمام إما الإمام فيمسك المصحف ويقرأ منه .