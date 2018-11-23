شراكة طموحة ومرنة.. مسودة تكشف مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الطلاق .. الجمارك وأيرلندا الشمالية وتأسيس منطقة حرة أبرز بنود الاتفاقية

احترام تكامل السوق الأوروبية الموحدة

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوقعان عدم فرض رسوم جمركية

التعاون في استرداد المطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم



شهدت الاستعدادات لمرحلة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تطورا مهما حيث اتفقت لندن مع الاتحاد من حيث المبدأ على نص يحدد شكل علاقاتهما المستقبلية، ويتعين أن يعتمد زعماء الاتحاد هذا الاتفاق خلال قمة تعقد الأحد المقبل، وتعد هذه المسودة جزءا من باقة تشمل أيضا اتفاقية قانونية بشأن انسحاب بريطانيا.



وتتكون المسودة من 26 صفحة وهذه أبرز عناصرها المهمة التى يسعى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من خلالها لـ"شراكة طموحة وشاملة وعميقة ومرنة في التجارة والتعاون الاقتصادي وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية والسياسة الخارجية والأمن يكون أساسها التوازن بين الحقوق والواجبات"، بحسب نص المسودة.



فعلى صعيد الاقتصاد، يتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تطوير شراكة اقتصادية طموح ومتوازنة وواسعة النطاق، تشمل منطقة تجارة حرة وتعاونا أوسع على مستوى القطاعات، يعززها بنود تكفل فرصا متكافئة للمنافسة النزيهة والحرة بين الجانبين.



وتحترم الاتفاقية تكامل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وكذلك السوق الداخلية للمملكة المتحدة وتسلم بتطوير المملكة المتحدة سياسة تجارية مستقلة بخلاف هذه الشراكة الاقتصادية، وسيحتفظ كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باستقلاله والقدرة على تنظيم النشاط الاقتصادي.



وبشأن تجارة السلع، قالت المسودة إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتطلعا لعلاقة أوثق ما يكون في تجارة السلع وترتيبات شاملة لتأسيس منطقة تجارة حرة ودمج التعاون العميق في القواعد التنظيمية والجمارك على أن يعزز ذلك بنود تكفل تكافؤ الفرص.



ويتوقع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عدم وجود رسوم جمركية أو رسوم أو مصاريف أو قيود كمية في مختلف القطاعات مع ترتيبات جمركية طموحة... تعزز وتطور المنطقة الجمركية الموحدة المنصوص عليها في اتفاقية الانسحاب والتي تتفادى الحاجة لإجراء فحوصات لقواعد المنشأ.



وقالت المسودة بشأن الجمارك إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يريدان ترتيبات جمركية طموحة ويتطلعان للاستفادة من كل الاستعدادات والتكنولوجيات المساعدة المتاحة" ومستعدان للنظر في الاعتراف المتبادل ببرامج التجار الموثوقين والتعاون الإداري في الشؤون الجمركية والمساعدة المتبادلة بما في ذلك استرداد المطالبات المتعلقة بالضرائب والرسوم.



واشتملت المسودة شكل العلاقة التى تحكم علاقتهما بأيرلندا الشمالية، حيث يجدد الطرفان عزمهما على استبدال الحل الخاص بإيرلندا الشمالية باتفاقية لاحقة ترسي ترتيبات بديلة تكفل عدم وجود أي حدود تخضع لقيود على جزيرة أيرلندا على أساس دائم، وسيجري أيضا بحث الترتيبات والتكنولوجيا المساعدة في سياق تطوير أي ترتيبات بديلة لضمان غياب أي حدود تخضع لقيود على جزيرة إيرلندا على نحو دائم.

