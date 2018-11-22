السماح عبد الله: وزارة الثقافة مقصرة فى مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى

قال الشاعر الكبير السماح عبد الله إن المثقفين يقومون بدورهم طوال الوقت على مر التاريخ فيما يخص مسألة تجديد الخطاب الدينى وكانوا على مر العصور فى مقدمة الصفوف وأكبر دليل على ذلك تعرضهم للإرهاب والتنكيل بل والتصفية من قبل جماعات الظلام .



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المشكلة الرئيسية فى قضية تجديد الخطاب الدينى ليست فى المثقفين وإنما فى رجال الدين أنفسهم الذين يحتاجون ان يتفهموا ان هناك ضرورة لتجديد الخطاب الدينى بما يتماشى مع روح العصر .



وأشار الشاعر الكبير إلى ان وزارة الثقافة يجب ان يكون لها دور اكبر من خلال مؤسساتها الثقافية فى مواجهة الظلام والافكار المتطرفة والمغلوطة وتجديد الخطاب الدينى ، وهو الدور الذى انشئت من اجله الوزارة إلا أن وجود قصور فى اداء مؤسسات الوزارة يحول دون قيامها بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن



واقترح ان تشكل وزيرة الثقافة اللجنة الوطنية لتجديد الخطاب الدينى على الفور لتقديم الرؤى والمقترحات لكيفية مواجهة الافكار الظلامية وعلاج القصور فى ادوار مؤسسات الوزارة فى هذا الاتجاه.



واوضح الشاعر الكبير ان التعليم فى مصر وخاصة المناهج الازهرية احد المتهمين الرئيسيين فى نشر أفكار العنف وعدم تقبل الآخر ، والمناهج تحتاج أن تنقى تماما من كل ما يدعو للعنف او عدم تقبل الآخر بما يلائم روح العصر ومتطلبات المرحلة .

