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محافظات

بعد نشر حالتها فى صدى البلد.. محافظ بني سويف يستقبل الطفلة رحمة.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:08 م
. محافظ بني سويف
. محافظ بني سويف يستقبل الطفلة رحمة
محمد عبدالحليم
استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف "بمكتبه " الطفلة رحمة طه فتحي "6 سنوات" التلميذة بالصف الأول الإبتدائي، استجابة لموضوع نشره موقع صدى البلد عن الطفلة ، حيث اطمأن المحافظ على الوضع الصحي الحالي للطفلة بعد تعافيها وتماثلها للشفاء بعد إصابتها بكسور ونزيف على المخ نتيجة التدافع أثناء خروجها من مدرسة صلاح سالم الابتدائية بنات بمركز ناصر مطلع نوفمبر الجاري بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وخلال لقائه بأسرتها داعب المحافظ التلميذة ، مطالبا إياها بسرعة التعافي للعودة سريعا لاستئناف دراستها لتتمكن من استدراك ما فاتها خلال فترة العلاج لتكون من المتفوقين علميا ، خاصة وأن الفصل الدراسي الأول عل أوشك على الانتهاء، حيث سلم المحافظ مساعدة مالية لوالد التلميذة مراعاة للظروف التي تعرضت لها الأسرة.

من جانبها أعربت والدة التلميذة عن تقديرهم للفتة الطيبة التي قام بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر وحرصه على الإطمئنان على ابنتها ووقوفه بجانبها وزيارة ابنتها في المستشفى أثناء إجراء العملية ، فضلا عن حرصه على لقائهم بمكتبه لتقديم الشكر له بناء على أمنية ابنتها .

كان المحافظ قد سبق وأن زار مستشفى بني سويف النموذجي في الخامس من نوفمبر الجاري لمتابعة تطورات حالة التلميذة والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للتلميذة ، حيث وجه المحافظ "حينها "بصرف مساعدة عاجلة لأسرة التلميذة مراعاة للظروف التي تعرضت لها ، بجانب تكليفاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة.
بعد نشر حالتها فى صدى البلد.. محافظ بني سويف يستقبل الطفلة رحمة.. صور
بعد نشر حالتها فى صدى البلد.. محافظ بني سويف يستقبل الطفلة رحمة.. صور
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