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رياضة

ميدو يودع دروجبا عقب اعتزاله بطريقة مؤثرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق و المحلل الرياضي الحالي، على الاحتفال بـ اعتزال ديدييه دروجبا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له مع دروجبا اثناء مشاركتهما بفريق اوليمبك مارسيليا وإحرازه لهدف بمساعد دروجبا وعلق : " اسيست رائع من دروجبا".

وأعلن ديدييه دروجبا ، نجم منتخب كوت ديفوار لكرة القدم أمس الأربعاء اعتزاله اللعب بعد مشوار امتد على مدار 20 عامًا.

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