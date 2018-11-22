ميدو يودع دروجبا عقب اعتزاله بطريقة مؤثرة



ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له مع دروجبا اثناء مشاركتهما بفريق اوليمبك مارسيليا وإحرازه لهدف بمساعد دروجبا وعلق : " اسيست رائع من دروجبا".



وأعلن ديدييه دروجبا ، نجم منتخب كوت ديفوار لكرة القدم أمس الأربعاء اعتزاله اللعب بعد مشوار امتد على مدار 20 عامًا.





حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق و المحلل الرياضي الحالي، على الاحتفال بـ اعتزال ديدييه دروجبا نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.