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أخبار البلد

والي: تعاون مستقبلي مع جمعية أطفال السجينات ببرامج حماية الغارمات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:58 م
غادة والي
غادة والي
محمد عبد المنعم
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنها حرصت على التواجد والحضور في منتدى «بداية مش نهاية» الذي تنظمه جمعية رعاية أطفال السجينات؛ لإرسال الشكر والتحية للكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، لأنها تهتم بفئة تحتاج دعما ومساندة.

وأضافت والي أن مساندة فئة السجينات والغارمات لا يعني فقط سداد الدين، لكن بالعمل والإنتاج، كما أن الجمعية تقوم بدور هام جدا في التوعية، حول الحقوق والواجبات الاقتصادية لكل سيدة مصرية، ويجب أن تتضافر الجهود في هذا المجال من جمعيات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التضامن أن جمعية رعاية أطفال السجينات لها إسهامات مقدرة وعظيمة، مضيفة: "أهنئ الجمعية على التزامها واستمرارها في هذا المجال، وعلى ما حققته من نجاحات داخل مصر وخارجها، فهي فائزة بجائزة صناع الأمل ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية".

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا بالغارمات، وأن وزارة التضامن تريد العمل مع جمعية رعاية أطفال السجينات في برامج دعم وحماية السيدات الغارمات، والتأكد من انتظامهن في العمل، بالإضافة إلى الجهود التنموية من خلال التدريب المهني والتوظيف، أو من خلال اشتراك في مجموعات إدخار، والمهم أن تخلص النوايا، وأن يكون هناك قدرا من الوعي والتعهد، ونبتعد عن الاستدانة.

وأوضحت أن هناك مجهودا كبيرا من الحكومة في مجال التأمين الصحي، والحماية التي تقدمها الدولة في مجال الإعاقة، والحماية الحقيقية لأطفال السجينات.

يذكر أن أعمال المنتدى الختامي لمشروع «حياة جديدة» الذي تقيمه «جمعية رعاية أطفال السجينات»، انطلق صباح اليوم، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية، ومؤسسة دروسوس، وذلك بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين، والعديد من أعضاء البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.
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