الأتربة والقمامة والإنارة.. أهم مشاكل سكان شارع مؤسسة الزكاة بالمرج

شكا أهالى شارع مؤسسة الزكاة بالمرج من انتشار الروائح الكريهة والامراض بسبب تواجد الاتربة والقمامة بالشارع.



وأوضح "ماريو جرجس" أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا ان شارع مؤسسة الزكاة التابع لحى المرج بمحافظة القاهرة يعانى من انتشار الاتربة و القمامة به ، ما ينشر الروائح الكريهة بالشارع بالاضافة الى اعاقة حركة المرور والتسبب فى عدة حوادث .



وأضاف "محمد على " ان الشارع يعانى ايضا من انعدام الانارة ليلا بسبب عدم صيانة الاعمدة الموجودة بالشارع وقلة عددها .



وطالب القراء الحى والجهات المسئولة بسرعة التعامل مع الامر وإزالة القمامة والاتربة وإنارة الشارع.



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