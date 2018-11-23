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أخبار البلد

شعراوي: الانتهاء من 16 مشروعا للصرف الصحي بقنا وسوهاج خلال 15 شهرا

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:03 ص
اللواء شعراوى وزير
اللواء شعراوى وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
أكد اللواء شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الانتهاء من 16 مشروعا في مجال الصرف الصحي المتكامل والتي تتضمن محطات معالجة وخطوط طرد وانحدار ومحطات رفع وشبكات في عدة قرى ومدن بمحافظتي سوهاج وقنا والذى يتم ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى محافظتى قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار،خلال أقل من 15 شهرا.

وأضاف أن البرنامج استجاب لتطلعات المواطنين في المحافظتين ولبي احتياجاتهم التي أبدوها خلال جلسات التشاور وخصص أكثر من مليار 200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقنا وسوهاج.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاهتمام بخدمات الصرف الصحي في الصعيد يأتي في سياق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار التكامل بين التوجهات التنموية للدولة المصرية.
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