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البيئة تستعد لإطلاق حملات توعية حول الاستخدام الآمن للمخلفات الإلكترونية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
حنان توفيق
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية ندوة لإطلاق حملة للتوعية الجماهيرية حول "التداول الآمن للمخلفات الإلكترونية " بحضور الدكتور طارق العربي مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية، ومشاركة ممثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من وفود الدول المشاركة فى المؤتمر، وذلك على هامش إنعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بالآثار السلبية لعدم التدوال الآمن للمخلفات والمشاكل الصحية والبيئية المترتبة على ذلك، حيث تم خلال الندوة عرض مجموعة من الأفلام لتوعوية المواطنين وخاصة الأطفال بإعادة الإستخدام والتدوير الآمن للمخلفات الإلكترونية والتى ارتكزت على عدة رسائل منها ترشيد استهلاك الأجهزة الإلكترونية وإعادة إستخدامها وتدوير مخلفاتها وتسليط الضوء على المخاطر البيئية والصحية للمخلفات الإلكترونية.

كما قدمت المهندسة هدي شقرة المسئول الفني لمشروع المخلفات الإلكترونية والطبية عرضا حول مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية تم خلاله إستعراض أهداف المشروع وإنجازاته وأهم الأنشطة التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع، كما تم شرح الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأشارت شقرة إلى إرتفاع العائدات الإقتصادية لتدوير المخلفات الإلكترونية من 9 مليارات دولار في 2010 إلي 20 مليار دولار في 2016 في العالم، كما يعد استخراج بعض المعادن من المخلفات الإلكترونية من الناحية البيئية أقل استهلاكا للطاقة من استخراجه من المناجم حيث يوفر استخراج الألومنيوم طاقة بنسبة ٩٥% عن استخراجه من المناجم، مشيرة إلى توفير تلك الصناعة العديد من فرص العمل حيث يمكن تدوير الحاسبات الآلية لـ10 آلاف طن وتوفير 296 فرصة عمل.

وخلال الندوة تم الإعلان عن الإستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني E-Tadweer وذلك لتسهيل عملية جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل، حيث سيتم الإعداد لحملة إعلامية متكاملة علي جميع الوسائط الإعلامية للتعريف بالتطبيق وكيفية إستخدامه.

فيما القت المهندسة إلهام رفعت ممثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الضوء، على مجهودات وزارة البيئة في تحقيق الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية.
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