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محافظات

محافظ شمال سيناء: لهذه الأسباب نرفض إنشاء أكثر من مستشفى بالمدينة الواحدة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:11 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء لهذه الأسباب نرفض إنشاء أكثر من مستشفى بالم
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن فلسفة المحافظة فى انشاء مستشفيات أخرى داخل اي مدينة تقوم علي مدي توافر الاطباء في مختلف التخصصات وكذلك الكثافة السكانية بكل مدينة والتي تستدعي اقامة مستشفيات اضافية وفي الغالب تكون تخصصية.

واضاف انه غير مطلوب عمل أكثر مستشفى داخل المدينة لوجود نقص في الاطباء وكذلك المسافات والكثافة السكانية مقارنة بالقري في المناطق الحدودية والتي تتطلب توفير منشات صحية لتقديم الخدمة لطول المسافات بين القري وأقرب مستشفى .

كان المواطنون قد طالبوا باقامة مستشفي مركزي في منطقة رمانه التابعة لمركز بئر العبد او تحويلها الي مستشفي طوارئ حيث توجد مستشفي مركزي بمدينة بئر العبد يخدم القري والاحياء المحيطة.
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