سقوط 14 عاطلا يمارسون البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين بالمحلة.. صور

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 14 عاطلا يمارسون البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين بشوارع المحلة وسمنود وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة على مستوى المحافظة .



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ومعاونيه وعلى رأسهم العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 14 متهما فى قضايا بلطجة وفرض إتاوات وهاربين من تنفيذ أحكام .



وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .

