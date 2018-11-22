سيراميكا يتصدر مجموعة القاهرة بعد سقوط اف سي مصر في فخ التعادل أمام النصر

تعادل فريق كرة القدم الأول بنادي اف سي مصر مع منافسه النصر بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .



وشهد المباراة المثيرة الكثير من الهجمات الضائعة من جانب الفريقين ليبتعد اف سي مصر عن القمة بعد تحقيق سيراميكا كليوباترا الفوز علي دمياط ويصعد للقمة برصيد 20 نقطة .



بهذه النتيجة تراجع اف سي مصر للمركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 19 نقطة بينما يصعد النصر للمركز السادس مؤقتا برصيد 13 نقطة .