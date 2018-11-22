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السفير اللبناني: نقف على الحياد من جميع الخلافات العربية.. فيديو

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر، أن لبنان يقف على الحياد بشأن جميع الخلافات العربية مما يعطى لبنان إمكانية لعب دور فاعل فى العمل العربي المشترك، موضحًا أن مصر عادت إلى قوتها وتلعب دورا هاما فى مكافحة الإرهاب والتطرف. 

ونوه "الحلبى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الخميس، إلى أن لبنان يعمل على جذب المستثمرين اللبنانيين فى الخارج عن طريق تسهيل الإجراءات.

وأضاف" سفير لبنان لدى مصر" أن وزارة الخارجية تعمل على تحفيز اللبنانيين على الاستثمار بالداخل من خلال استغلال موارد الدولة اللبنانية.
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