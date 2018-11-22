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ديني

تعرف على 3 أمور كان يستعيذ منها النبي في صلاة الوتر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يستعيذ من ثلاثة أمور في آخر صلاة الوتر كل ليلة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه –صلى الله عليه وسلم – كان يستعيذ في وتره من غضب الله عز وجل، ومن عقوبته ومنه تعالى، مستشهدًا بما ورد في جامع الترمذي، عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ : «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

وأضاف أن قوله –صلى الله عليه وسلم- «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ» يعني برحمته عز وجل من عقوبته ؛ فإن ما يستعاذ منه صادر عن مشيئته وخلقه ، بإذنه وقضائه ؛ فهو الذي سبب الأسباب التي يستفاد به منها، خلقا وكونا، وهو الذي يُعيذ منها، ويدفع شرها خلقا وكونا" . انتهى من "فيض القدير شرح الجامع الصغير" (2/176) .

ودلل بما قال ابن القيم رحمه الله : ( وأعوذ بك منك )، فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة ، واستعاذ به منه باعتبارين ؛ وكأن في استعاذته منه جمعًا لما فصله في الجملتين قبله ؛ فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها ، مع تضمنها فائدة شريفة ، وهي كمال التوحيد ، وأن الذي يستعيذ به العائذ ، ويهرب منه : إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره ؛ فهو وحده المنفرد بالحكم .

وتابع: فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو ، فهو الذي يريد به ما يسوؤه ، وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذًا به منه باعتبار الإرادتين : «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ » ؛ فهو الذي يمس بالضر ، وهو الذي يكشفه ، لا إله إلا هو ، فالمهرب منه إليه ، والفرار منه إليه ، والملجأ منه إليه ، كما أن الاستعاذة منه ؛ فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه ، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء " انتهى من "طريق الهجرتين وباب السعادتين"(1/431).
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