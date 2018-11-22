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أخبار البلد

هيئة الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية .. وأمطار شديدة تصل إلى حد السيول

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:56 م
الدكتور أحمد عبدالعال
الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
نورهان خفاجي
قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تكون ذروتها الجمعة والسبت، ويشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، يصاحبه سقوط أمطار شديدة تصل لحد السيول على شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل الى القاهرة.

وأشار عبدالعال، في حوار لـ"صدى البلد"، الى أن البلاد ستشهد معدل انخفاض في درجات الحرارة يتراوح ما بين 4 لـ5 درجات، موضحا أنه تم التنسيق مع المحافظات ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة السيول.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات هذا العام اتخذت تدابير قوية عن الأعوام السابقة، واستطاعت مجابهة السيول التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، بمناطق طابا وسانت كاترين ونويبع، مُشيرا إلى أن السيول التي ضربت تلك المناطق تعدت الـ200 ألف متر مكعب مياه وهي سيول قوية، ولكن لم يشعر بها المواطن وهو ما يؤكد نجاح الحكومة هذا العام.
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