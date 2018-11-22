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رياضة

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:09 م
جماهير النادي الأهلي
جماهير النادي الأهلي بالإمارات
محمد رشاد
توافدت جماهير النادي الأهلي على ستاد زعبيل بنادي الوصل، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام مضيفه الوصل ، فى إطار مباراة الإياب بدور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب .

ويدخل الأهلي أمام الوصل فى تمام الخامسة بتوقيت القاهرة ، باحثا عن الفوز والتأهل الى ربع نهائي المسابقة ، عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي مطلع الشهر الجاري .

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور
جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور
جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور
جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور
جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور
جماهير الأهلي تتوافد على ملعب الوصل الإماراتي قبل انطلاق لقاء إثبات الذات.. صور
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