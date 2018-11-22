القاهرة تنظم ماراثون بالدراجات فى مصر الجديدة..غدا



تنظم محافظة القاهرة ماراثون للدراجات بحي مصر الجديدة صباح الغد ، الجمعة ، تحت رعاية اللواء / خالد عبد العال محافظ القاهرة في إطار دعم المحافظة لحملة القضاء على فيروس سي "100 مليون صحة".



ومن المقرر أن يطلق المحافظ إشارة بدء الماراثون من شارع الأهرام بجوار كنيسة البازليك لمسافة 3 كيلو مرورا بشوارع نزيه خليفة والحجاز وإبراهيم اللقاني ثم العودة لنقطة البداية بمشاركة 300 دراجة.



كما يقوم محافظ القاهرة عقب صلاة الجمعة بتفقد القافلة الطبية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع مستشفى الشرطة بحي دار السلام لمدة يوم واحد وذلك بشارع الفيوم مدرسة محمد نجيب بمجمع المدارس وتضم عدة تخصصات باطنة وأطفال ومسالك بولية وجلدية ورمد مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.





