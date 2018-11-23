الأمم المتحدة تطلق اسمعني لمناهضة العنف ضد المرأة.. القومي للمرأة: قمنا بتوعية الشباب في أكثر من 16 جامعة.. وحقوقيون: 46% من المتزوجات يتعرضن للعنف

نهاد أبو القمصان:
46% من المتزوجات يتعرضن للعنف
رانيا يحيى:
رانيا يحيى:
أطالب المنتجين بزيادة الاهتمام بقضية العنف ضد النساء
رضا الدنبوقي:
رضا الدنبوقي:
أتمنى أن تخصص الأمم المتحدة مرتين فى العام لمناهضة العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة أشد الانتهاكات التي تواجهها المرأة في مصر، والعنف ليس بالضرورة جسديًا بل تواجه عنفا اجتماعيا واقتصاديا وفكريا، والعالم يخصص 16 يوما كل عام لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقامت الأمم المتحدة هذا العام بإطلاق حملة "اسمعني" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تعمل لكي لا يكون هناك أي تسامح مع العنف، ورفض التحرش ضد المرأة، ليس من المرأة فقط بل من الرجال أيضا ومناهضة الختان.
وعن هذا الأمر قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن حملة "اسمعني" التي أطلقها مركز الأمم المتحدة للإعلام بمناسبة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة من أهم الحملات، لأنها تجعل الناس تتعرف على القضية بشكل أكبر.
وأضافت أبو القمصان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نسبة العنف فى مصر كبيرة، والناس ترفض قبول وجودها والرجال يمارسون العنف دون النظر بأن سيدة من أهله يمكن أن يحدث لها نفس الشئ.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة صرح بإحصائية مخيفة، 93% نسبة تعرض الأطفال للعنف، ومعنى ذلك أن أغلب الأطفال يتعرضون للعنف حتى إذا كان ليس عنفا جسديا يتعرضون للتنمر في المدرسة، وتعنيف في المنزل، وجو غير صحي يعيشون فيه.
وأشارت إلى أن إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء تكشف تعرض 46% من المتزوجات للعنف، وهذا يعني كل سيدتين متزوجتين واحدة منهما تتعرض للعنف.
ونوهت بأن أخطر ما نتعرض له هو التسامح مع الأذية، ويجب وجود جهاز عدالة رادع، لأن في الشرطة يتسامحون في شكاوى العنف ضد الأزواج فيجب أن يؤخذ كل شئ بجدية ويحدث استجابة من أجهزة الدولة وإيجاد بديل للمعنفات، لأن هناك 9 مراكز إيواء فقط في مصر لا تعمل بكفاءة.
وفى نفس السياق قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إننا نحتفل هذه الأيام بـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وأضافت "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المجلس يقوم لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال التوعية في الجامعات قمنا بندوات في حوالي 16 جامعة حتى الآن، كما نقوم بالتوعية عن طريق الإعلام.
وأشارت إلى أن ما يهتم به المجلس هو توعية البنات بالإبلاغ عن التحرش سواء لفظي أو جسدي، وتوعية الرجال بأهمية عدم الاعتداء على حرية البنات وأنه يجب أن نعيش سواسية.
ونوهت إلى أن التقصير في مناقشة قضايا العنف ضد المرأة سواء في السينما أو التليفزيون و غيره ،لأن الفن يؤثر على الشخصية لذلك طالبت المنتجين والكتاب بزيادة الاهتمام بالقضية.
وفى نفس الإتجاه قال رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن حملة "اسمعني" التي أطلقها المركز الإعلامي للأمم المتحدة، تزامنًا مع الـ 16 يوما للعنف ضد المرأة أنها حملة لتوحيد الجهود، وأكبر مكسب لنا أنها حملة دولية على مستوى العالم، ككل لمناهضة العنف ضد المرأة، من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان والعالم كله، يتوحد بلون واحد وهو البرتقالي رمز العنف ضد المرأة.
وأضاف "الدنبوقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأمم المتحدة تدعم المنظمات التي تهتم بقضايا العنف ضد المرأة في هذه الفترة، كما توفر هذه المنظمات البيانات واالإحصائيات التي تفيد قضايا المرأة.
وناشد الأمم المتحدة بتخصيص مرتين في العام للعمل، على قضية العنف ضد المرأة والاهتمام بها مع تعديل التشريعات لمناهضة العنف ضد المرأة، وتضمين قضايا المرأة في خطة الوزارات المعنية وفي الإعلام من برامج ومسلسلات وأفلام مع تمثيل قانوني عاجل ومنقذ للنساء، وتغييرات في قانون العمل والعقوبات، وعمل إحصائيات رصد للانتهاكات ومعالجتها.
جدير بالذكر أن الهدف هو إعطاء صوت لمن ليس لهم صوت وللضحايا، لأن العنف ضد المرأة من أسوأ أشكال الاستغلال التي تتعرض له الفتيات على مستوى العالم، وانتهاك كبير لحقوق الإنسان وله تأثير كبير على صحة المرأة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
العنف ضد المرأة أشد الانتهاكات التي تواجهها المرأة في مصر، والعنف ليس بالضرورة جسديًا بل تواجه عنفا اجتماعيا واقتصاديا وفكريا، والعالم يخصص 16 يوما كل عام لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقامت الأمم المتحدة هذا العام بإطلاق حملة "اسمعني" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تعمل لكي لا يكون هناك أي تسامح مع العنف، ورفض التحرش ضد المرأة، ليس من المرأة فقط بل من الرجال أيضا ومناهضة الختان.
وعن هذا الأمر قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن حملة "اسمعني" التي أطلقها مركز الأمم المتحدة للإعلام بمناسبة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة من أهم الحملات، لأنها تجعل الناس تتعرف على القضية بشكل أكبر.
وأضافت أبو القمصان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نسبة العنف فى مصر كبيرة، والناس ترفض قبول وجودها والرجال يمارسون العنف دون النظر بأن سيدة من أهله يمكن أن يحدث لها نفس الشئ.
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة صرح بإحصائية مخيفة، 93% نسبة تعرض الأطفال للعنف، ومعنى ذلك أن أغلب الأطفال يتعرضون للعنف حتى إذا كان ليس عنفا جسديا يتعرضون للتنمر في المدرسة، وتعنيف في المنزل، وجو غير صحي يعيشون فيه.
وأشارت إلى أن إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء تكشف تعرض 46% من المتزوجات للعنف، وهذا يعني كل سيدتين متزوجتين واحدة منهما تتعرض للعنف.
ونوهت بأن أخطر ما نتعرض له هو التسامح مع الأذية، ويجب وجود جهاز عدالة رادع، لأن في الشرطة يتسامحون في شكاوى العنف ضد الأزواج فيجب أن يؤخذ كل شئ بجدية ويحدث استجابة من أجهزة الدولة وإيجاد بديل للمعنفات، لأن هناك 9 مراكز إيواء فقط في مصر لا تعمل بكفاءة.
وفى نفس السياق قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إننا نحتفل هذه الأيام بـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وأضافت "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن المجلس يقوم لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال التوعية في الجامعات قمنا بندوات في حوالي 16 جامعة حتى الآن، كما نقوم بالتوعية عن طريق الإعلام.
وأشارت إلى أن ما يهتم به المجلس هو توعية البنات بالإبلاغ عن التحرش سواء لفظي أو جسدي، وتوعية الرجال بأهمية عدم الاعتداء على حرية البنات وأنه يجب أن نعيش سواسية.
ونوهت إلى أن التقصير في مناقشة قضايا العنف ضد المرأة سواء في السينما أو التليفزيون و غيره ،لأن الفن يؤثر على الشخصية لذلك طالبت المنتجين والكتاب بزيادة الاهتمام بالقضية.
وفى نفس الإتجاه قال رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن حملة "اسمعني" التي أطلقها المركز الإعلامي للأمم المتحدة، تزامنًا مع الـ 16 يوما للعنف ضد المرأة أنها حملة لتوحيد الجهود، وأكبر مكسب لنا أنها حملة دولية على مستوى العالم، ككل لمناهضة العنف ضد المرأة، من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان والعالم كله، يتوحد بلون واحد وهو البرتقالي رمز العنف ضد المرأة.
وأضاف "الدنبوقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأمم المتحدة تدعم المنظمات التي تهتم بقضايا العنف ضد المرأة في هذه الفترة، كما توفر هذه المنظمات البيانات واالإحصائيات التي تفيد قضايا المرأة.
وناشد الأمم المتحدة بتخصيص مرتين في العام للعمل، على قضية العنف ضد المرأة والاهتمام بها مع تعديل التشريعات لمناهضة العنف ضد المرأة، وتضمين قضايا المرأة في خطة الوزارات المعنية وفي الإعلام من برامج ومسلسلات وأفلام مع تمثيل قانوني عاجل ومنقذ للنساء، وتغييرات في قانون العمل والعقوبات، وعمل إحصائيات رصد للانتهاكات ومعالجتها.
جدير بالذكر أن الهدف هو إعطاء صوت لمن ليس لهم صوت وللضحايا، لأن العنف ضد المرأة من أسوأ أشكال الاستغلال التي تتعرض له الفتيات على مستوى العالم، وانتهاك كبير لحقوق الإنسان وله تأثير كبير على صحة المرأة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية.